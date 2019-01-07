ملايين المعتمرين يتوافدون إلى بيت الله العتيق

المصدر: مكة المكرمة - واس

توافد الملايين من المعتمرين والزوار إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وقضاء بعض الأيام بجوار البيت العتيق، حيث سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 2,555,201 تأشيرة عمرة، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 2,183,031 معتمراً.

وجندت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بمكة المكرمة خدماتها لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار والمصلين بمتابعة وإشراف مباشر من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التي ركزت على تحقيق أرقى الخدمات للمعتمرين والزائرين، وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم إلى هذه الديار المقدسة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.

خدمات

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها على مدار الساعة لأعمال النظافة والصيانة والتشغيل في المطاف والمسعى والسطح والقبو، وتوسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة - الشمالية - وسائر أدوار الحرم وساحاته، وتهيئة جميع المرافق والإمكانات، والتأكد من جاهزيتها، وكذلك خدمة التوجيه والإرشاد التي تعنى بتوعية المعتمرين والزائرين بأمور دينهم، وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح، وإقامة حلقات للدروس، وتوزيع المصاحف والمطويات والكتيبات الدينية والتوجيهية والإرشادية، وترجمة خطب الجمعة في الحرمين الشريفين بعدد من اللغات.

من جانبها، كثفت أمانة العاصمة المقدسة وإداراتها وبلدياتها الفرعية ومراكزها الخدمية خدماتها وطاقاتها البشرية والمادية، لتقديم أعلى المستويات في الخدمات البلدية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين، كما هيّأت الأمانة عدداً من الفرق واللجان للقيام بمراقبة الأسواق والمحلات الغذائية والمطاعم على مدار الساعة.

أمن المسجد الحرام

من جهتها، سخّرت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام خدماتها وطاقاتها كافة في تنفيذ خططها لموسم العمرة لهذا العام، لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية والتنظيمية والإرشادية للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، من خلال انتشار ضباط وأفراد القوة داخل أروقة وأدوار المسجد الحرام، والأبواب والساحات المحيطة، كما تم تزويد غرفة المراقبة الأمنية بالمسجد الحرام بأحدث التقنيات من كاميرات وخلافها لمراقبة جميع أروقة وأدوار وساحات المسجد الحرام، يعمل بها كادر مدرب من رجال الأمن من ضباط وأفراد يوجهون زملاءهم العاملين في الميدان على مدار الساعة.

وأكد عدد من المعتمرين لوكالة الأنباء السعودية، أن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات وخدمات في المسجد الحرام، وتوسعات في ساحاته؛ لدليل وشاهد حي على مكانة الحرمين الشريفين، واهتمام قيادة المملكة التي لا تألو جهداً في تقديم الغالي والنفيس لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.