عبد المهدي يوقف تدخل ميليشيا إيران في شؤون الدولة

المصدر: بغداد - عراق أحمد

وجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بإجراء تحقيق في تعيين «زيد الوكيل»، معاوناً لمدير سلطة الطيران المدني، بعد انتشار أنباء تفيد بأن القرار اتخذ «تحت تهديد سلاح كتائب حزب الله العراقي التابعة للحشد الشعبي» الموالي لإيران.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، بأن عبد المهدي «أمر بإجراء تحقيق حول معلومات تشير إلى صدور أمر إداري من قبل مدير عام سلطة الطيران المدني، لتعيين أحد الشخصيات بمنصب نائب مدير عام السلطة، تحت طائلة التهديد والتخويف». وأشار البيان إلى «اعتبار الإجراء الإداري المتعلق بمنصب نائب رئيس السلطة مجمداً وغير نافذ، ويستمر العمل بالسياقات السابقة لحين إنهاء التحقيق والتأكد». وتابع البيان أن رئيس الوزراء وجه «باتخاذ الإجراءات الكفيلة وإنزال أشد العقوبات بكل من يستخدم التهديد أو يستغل سلطاته لإرغام المواطنين أو مؤسسات الدولة على القيام بإجراءات مخالفة للقانون والنظام».

تعيين بالإكراه

وكشفت مصادر مطلعة في سلطة الطيران المدني عن «تفاصيل جديدة بشأن إرغام ميليشيات مسلحة مدير سلطة الطيران المدني علي خليل على تعيين زيد منير عبد الرزاق المعروف بـ (زيد الوكيل) معاوناً له». وأضافت أن «زيد الوكيل حضر يوم الاثنين الماضي برفقة 6 أشخاص يرتدون زي الحشد الشعبي إلى مكتب خليل، وبعد اللقاء خرجوا غاضبين منه، ويوم الأربعاء أصدر خليل قراراً بتكليف المهندس علي تقي بمهام معاون المدير». وتابعت أنه «في مساء الأربعاء الماضي تم الهجوم من قبل كتائب حزب الله على مدير سلطة الطيران وهددوه بقتل نجله ما لم يقم بتكليف الوكيل بمهام معاون المدير، لذا رضخ خليل للأمر وأصدر قراراً بإنهاء تكليف علي تقي واستلام زيد الوكيل المنصب». وكشفت وثيقة صادرة عن سلطة الطيران المدني عن تكليف زيد منير عبد الرزاق بمهام معاون المدير العام للسلطة بعد إنهاء تكليف المهندس علي محمد تقي.

وقال مصدر مطلع على التوتر الأخير في سلطة الطيران المدني، إن «الشخص المعني هو (زيد الوكيل) وقد حاز دعم فصيل مسلح من أجل العودة إلى العمل في سلطة الطيران بعد إخراجه من منصبه بسبب ملفات في النزاهة». وأضاف المصدر، إن «شبهات فساد وشائعات أخلاقية ما زالت تلاحق (الوكيل)، فضلاً عن علاقة مفترضة تجمعه بمدير الخطوط الجوية العراقية السابق سامر كبة، الذي اتُهِم هو الآخر بعدد من ملفات الفساد».