السعودية تبدأ توطين 5 مهن بسوق العمل

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أكدت المملكة العربية السعودية أمس أنها ستبدأ اليوم توطين المهن في خمسة أنشطة جديدة في المملكة من خلال إحلال عمالة سعودية بدل الأجنبية.

وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في بيان لها، أمس، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بأن «بدء توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال السجاد بجميع أنواعه، ومحال الحلويات، سيدخل حيز التنفيذ (اليوم) الاثنين، وذلك سعياً من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص».

وأوضح البيان أن عملية التوطين، أي إحلال عمالة سعودية محل العمالة الأجنبية، تأتي في محاولة لخفض معدلات البطالة وإصلاح سوق العمل.

وأظهرت بيانات رسمية إنهاء خدمة 36ر1 مليون موظف أجنبي بالقطاع الخاص السعودي من مطلع 2017 وحتى نهاية سبتمبر من عام 2018، في ظل التوجهات المتعلقة بتوطين عدد من قطاعات العمل.