دعوة لإرساء المحكمة الدستورية في تونس

المصدر: تونس - وكالات

دعت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري التونسي، أمس، إلى إرساء المحكمة الدستورية، وانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبقية أعضائها، بهدف توفير الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كما طالبت اللجنة المركزية للحزب بضرورة «تحصين» الموعد الانتخابي ضد الصراعات السياسية التي يتخبط فيها الائتلاف الحاكم. ودعت الحكومة إلى التفعيل الفوري للتعديل الآلي لأسعار المحروقات، ولتقديم عروض جدية لتدارك تدهور القدرة الشرائية للموظفين، وتجنيب تونس التداعيات والتكلفة الباهظة للإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 17 الجاري.