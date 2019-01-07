«التعاون الإسلامي» تدين محاولة تفجير الكنيسة بالقاهرة

المصدر: جدة - واس

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة محاولة التفجير الإرهابي الآثم التي استهدفت كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة في مدينة نصر شرقي العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس والتي أسفرت عن مقتل ضابط مفرقعات وإصابة آخرين.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تضامن المنظمة التام مع جمهورية مصر العربية في جهودها لمكافحة الإرهاب وكل ما يهدد أمنها واستقرارها، معرباً عن تعازيه لأسرة القتيل ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى. وجدد العثيمين موقف المنظمة المبدئي والثابت الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.