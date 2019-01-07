غريفيث يطالب الحوثي بالتزام جدول الانسحاب من الحديدة

المصدر: عدن - البيان

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ميليشيا الحوثي الإيرانية بالالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، وفق اتفاق السويد، للانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة.

وقالت مصادر سياسية إن غريفيث التقى فريق المفاوضين عن الميليشيا في صنعاء، وناقش معهم تنفيذ اتفاق الحديدة والمبررات التي قدموها ومسرحية الانسحاب من الميناء، والرد بمطالبتهم بالالتزام بالآلية التنفيذية والجدول الزمني الذي اقترحه قائد فريق المراقبين الدوليين الجنرال باتريك كاميرت، وأكد ضرورة عدم اتخاذ أي خطوة بشكل أحادي.

وجدّدت الميليشيا المراوغة والتفسير الملتوي لاتفاق ستوكهولم، وادعت أن الميناء يجب أن يسلَّم لقوات خفر السواحل، وهي قوات تابعة لها، وكذا مدينة الحديدة تسلَّم للإدارة الحالية والشرطة القائمة اليوم، التي شكّلتها الميليشيا ذاتها، إلا أن المبعوث أبلغهم أن نصوص الاتفاق واضحة، وتؤكد أن هذا الأمر يحسمه القانون اليمني.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إن الحديث عن جولة جديدة من المشاورات مع الميليشيا قبل تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها اتفاقات السويد، وآخرها قرار مجلس الأمن، عبث واستهلاك للوقت، واستهتار غير مقبول.