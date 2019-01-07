قصف حوثي يستهدف مخازن الغذاء العالمي في الحديدة

المصدر: الحديدة- وكالات

قصفت ميليشيا الحوثي الإيرانية، مساء أول من أمس ، مخازن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في كيلو 7 بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وأكد سكان محليون أن حريقاً هائلاً اندلع في مخازن المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي الواقع بين ثلاجة الحمادي، ومصنع يماني، بكيلو 7 شرق مدينة الحديدة، جراء تعرضها لقصف مدفعي شنه الحوثيون من مواقع تمركزهم شرق المدينة. وأوضح السكان أن الميليشيا الحوثية عاودت خرقها لوقف إطلاق النار، حيث هاجمت مواقع قوات الشرعية في حي الربصة بالقرب من جامعة الحديدة، وعدداً من الأحياء شرق المدينة، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى صنعاء.

في السياق ذاته، أصيب خمسة مدنيين، بينهم طفلتان، ودُمرت 3 منازل، إثر قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي على قرية بمديرية حيس في الحديدة.

وأفاد مصدر محلي أن ميليشيا الحوثي أطلقت عشرات القذائف المدفعية على قرية بيت المغاري شمال غرب مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة، ما تسبب في إحراق وتدمير 3 منازل وإصابة 5 أشخاص بينهم طفلتان، ونفوق عشرات المواشي. وأجبرت الميليشيا، وفق المصدر، عشرات الأسر على النزوح القسري من القرية نحو قلب مدينة حيس، وأكد المصدر قيام الميليشيا بنسف معظم منازل القرية وتحويلها إلى دمار.

كما قصفت ميليشيا الحوثي، مسجد الأنصار في حي الدهمية وسط مدينة الحديدة بصاروخ كاتيوشا، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح، حسب ما ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة: وأكدت وزارة الأوقاف اليمنية، استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف وتفجير المساجد، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.