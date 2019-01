ترامب: السيسي ينقل مصر إلى مستقبل أكثر شمولية

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطريقة قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبلاده نحو التطور والتنمية الشاملة، مؤكداً أن الرئيس المصري يعمل على نقل بلاده إلى مستقبل أكثر شمولاً.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس الأميركي عبر حسابه على تويتر، قال فيها: متحمس لرؤية أصدقائنا في مصر وهم يدشنون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، الرئيس السيسي ينقل بلاده إلى مستقبل أكثر شمولاً.

Excited to see our friends in Egypt opening the biggest Cathedral in the Middle East. President El-Sisi is moving his country to a more inclusive future!