مصرع 20 حوثياً في معارك صعدة

المصدر: صعدة- سبأنت

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، بنيران أبطال الجيش اليمني في عدة جبهات بمديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلوا وجرح آخرون، بنيران أبطال الجيش الوطني في معارك على الخط الدولي الرابط بين مركز مديرية باقم ومنفذ علب الدولي.

وأضاف المصدر، إن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش انتزعت عدداً من الألغام والعبوات الناسفة كانت ميليشيا الحوثي الانقلابية قد زرعتها على جوانب الخط الدولي والخطوط المؤدية إليه.

إلى ذلك، أفشل إبطال الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيا الحوثية الانقلابية إلى بعض المباني الحكومية في مركز مديرية باقم، وكانت تحمل ألغاماً وعبوات ناسفة.

وأكد مصدر عسكري في جبهة الشامية، مصرع القيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعو «إسماعيل محمد عبدالقدوس الوزير» واثنين من مرافقيه، بنيران أبطال الجيش الوطني شمال غرب صعدة.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد حررت الخط الدولي الرابط بين مركز مديرية باقم والمملكة العربية السعودية من قبضة ميليشيا الحوثي، وتمكنت من قطع خطوط إمدادات الميليشيات، واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي نهبتها الميليشيات من معسكرات الجيش.