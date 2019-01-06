إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة في الأنبار

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، أمس، إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة في قضاء هيت بمحافظة الأنبار غربي البلاد.وقال مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن سعد مزهر العلاق، في بيان، إن القوات الأمنية تمكنت من تعقب ومطاردة سيارة محملة بكمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار كانت تعتزم الدخول لمنطقة هيت لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين.

وأوضح أن قوة أمنية قامت بتطويق المنطقة، ما دفع الإرهابيين إلى ترك السيارة المفخخة في جزيرة الشامية التابعة للقضاء عقب فشلهم في دخول المدينة، نتيجة إغلاق جميع المنافذ، مشيرا إلى أنه تم تفجيرها من قبل القوات دون حدوث أي خسائر أو أضرار.