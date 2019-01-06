المصدر: بغداد - البيان

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، أمس، عن تدمير نفق لـ«داعش» يربط بين قريتين في كركوك.

وقال رسول في بيان، إن «مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، واستناداً إلى معلومات استخباراتية، ضبطت نفقاً بطول 100 متر ما بين قرية سيكاتي وقرية حسن بكركوك، كان يستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابي، كما عثرت على عجلة حمل تستخدم لنقل المواد الغذائية». وأضاف أنه «تم تدمير النفق من قبل الجهد الهندسي ونقل العجلة إلى الجهات المختصة».