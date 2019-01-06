المصدر: عواصم - وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، سيطرت على مناطق كانت خاضعة لحركة نور الدين الزنكي في شمال سوريا بعد معارك استمرت أربعة أيام وأدت إلى مقتل أكثر من مئة مقاتل.وسيطرت هيئة تحرير الشام على أكثر من 20 بلدة وقرية كانت خاضعة لسيطرة فصائل أخرى، بحسب المرصد.

والجمعة، أعلن المرصد في بيان، أن هيئة تحرير الشام تمكّنت من «فرض سيطرتها على مناطق سيطرة حركة نور الدين الزنكي في القطاع الغربي من ريف حلب».وتقع المناطق في محافظة إدلب، آخر معقل لمسلحي المعارضة والمتطرفين الذين يقاتلون القوات الحكومية السورية، وفي محافظتي حماة وحلب المجاورتين، في شمال شرق سوريا.