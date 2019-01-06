المصدر: القاهرة - وكالات

رحّلت السلطات المصرية 17 مهاجراً غير شرعي من السودان والنيجر وإثيوبيا إلى بلادهم بعد القبض عليهم لإقامتهم غير الشرعية في مصر، ومحاولتهم التسلل إلى ليبيا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن السلطات المعنية تسلّمت ستة سودانيين وسبعة من النيجر وأربعة إثيوبيين، قادمين من مديريات أمن مرسى مطروح والقاهرة والجيزة والإسكندرية (شمال البلاد)، مؤكدة تشكيل فريق أمني لمراجعة مواقفهم الأمنية، حيث أقروا بمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار.

وأوضحت المصادر، أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلادهم، بعد الكشف الجنائي عليهم، وإخطار سفارات وقنصليات بلادهم بالقاهرة. ويستقبل مطار القاهرة بشكل دوري مرحّلين من بعض البلدان الأفريقية يحاولون التسلل إلى ليبيا.