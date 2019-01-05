مقتل قيادي في «القاعدة» بغارة أميركية

المصدر: البيضاء - وكالات

أفاد مسؤول حكومي يمني، أمس، بمقتل قيادي في تنظيم القاعدة بغارة أميركية على أحد معاقل التنظيم في محافظة البيضاء جنوبي اليمن.

وقال المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، إن القيادي في تنظيم القاعدة جمال البدوي قتل في غارة أميركية لطائرة بلا طيار في المحافظة، من دون الحديث عن تفاصيل أخرى.

ويعد البدوي أحد المشاركين في الهجوم على المدمرة الأميركية «يو أس أس كول» في ساحل عدن عام 2000.

وقاد الرجل عملية هروب من سجن المنصورة بعدن (جنوب)، عام 2003، لتسعة متهمين معه في قضية المدمرة «كول»، قبل أن تتمكن السلطات من القبض عليه مجددًا، إلا أنه فرّ ثانية مع 22 آخرين من تنظيم القاعدة عام 2006. وفي 25 نوفمبر الماضي، قتل 6 عناصر من تنظيم القاعدة، من بينهم قياديان في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، بعد أن شنت طائرة أميركية من دون طيار غارة جوية على مواقع التنظيم المتطرف.

وتشن طائرات أميركية من دون طيار ضربات جوية بشكل مستمر تستهدف تحركات قيادات وعناصر نشطة في تنظيم القاعدة في المحافظات الشرقية والجنوبية باليمن. فيما ألقت قوات النخبة الحضرمية القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة في أواخر نوفمبر الماضي، ضمن عملية بدعم من التحالف العربي في مديرية يبعث غرب المكلا بمحافظة حضرموت.