الشرعية تحقق مزيداً من الانتصارات الميدانية في صعدة

المصدر: عدن - وكالات

تمكنت قوات الشرعية في اليمن من إحراز تقدم جديد في مديرية باقم بمحافظة صعدة، بعد معارك مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية، نقلت عنها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «قوات اللواء 63 مشاة جبلي، واللواء التاسع مشاة جبلي، مسنودة بمروحيات قوات التحالف، حررت منطقة آل حماقي في مديرية باقم». وأضافت المصادر أن قوات الجيش تقترب من تحرير كل أجزاء مديرية باقم في محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث بالجيش اليمني محمد العجابي إنه تم السيطرة على الخط الدولي الرابط بين مدينة حرض اليمنية والملاحيظ حول سلسلة جبال الكامح المروي بمحافظة صعدة.

وأضاف العجابي: «الجيش اليمني ، ممثلاً باللواء الثالث عاصفة، كل يوم في تقدم مستمر في جبهة الملاحيظ»، وأضاف أن الجيش قطع الخط الرابط بين حرض والملاحيظ، وسيطر بالكامل على جبال الكامح اليمني، والقرى المجاورة، وأنه تم إبلاغ أهالي المنطقة بنقل القاطنين فيها إلى مناطق آمنة بسبب استخدام الميليشيا لهم دروعاً بشرية، مشيراً إلى أن الجيش صادر أسلحة خلفتها ميليشيا الحوثي في جبال الكامح والتباب المجاورة بعد أن فرت الميليشيا.

وأكد العجابي أن الميليشيا الحوثية أصبحت منهارة وفي حالة ضعف شديد ولا مجال للتراجع عن هدف الجيش في دحر الميليشيا الحوثية من جميع الأراضي اليمنية.