برهم صالح: العراق مقبل على مرحلة الإعمار

المصدر: بغداد - البيان

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن العراق مقبل على مرحلة الإعمار ويتطلع الى أن يكون في وفاق مع جيرانه، وقال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، أمس الجمعة، بعد عودته من زيارة لأنقرة، إن «العراق مقبل على مرحلة الإعمار، ويتطلع إلى أن يكون في وفاق مع جيرانه، على أساس المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي».

وبعد زيارة الرئيس صالح، كشفت وزارة الخارجية العراقية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور العراق قريباً. وقال بيان لوزارة الخارجية «خلال اللقاء الذي جمع وزيري خارجية العراق وتركيا تباحث كل من الحكيم وأوغلو في عدد كبير من الملفات التي تهم البلدين الجارين، ودعا الوزير العراقي، تركيا إلى دعم عمليات إعمار المناطق المحررة وبما ينعكس إيجاباً على استقرار أهالي تلك المناطق.