اختتام مناورات «الموج الأحمر 1» في السعودية بمشاركة ٧ دول

المصدر: جدة - وام

اختتمت أمس في قيادة الأسطول الغربي بالمملكة العربية السعودية فعاليات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 1»، وذلك بحضور الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية، ورؤساء هيئة أركان القوات المشاركة وقادة القوات البحرية للدول المشاركة.

وشمل التمرين الذي شاركت فيه الدول المطلة على البحر الأحمر ممثلة في السعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال عدداً من السيناريوهات المتنوعة، التي من شأنها رفع القدرة القتالية لمختلف العمليات البحرية، وكذلك توحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة.

وأوضح مدير التمرين العميد الركن علي بن أحمد الغانمي أن هذا التمرين تضمن العديد من القطع البحرية كالسفن والزوارق والمشاة والقوات الخاصة والغواصين، بمشاركة من القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات التايفون، إضافة لمشاركة قطاع حرس الحدود السعودي بمجموعة من الزوارق وسفن الدول المشاركة داخل البحر والتدريب على الرماية على الأهداف البحرية والجوية وكذلك التدريب على المشبهات.

وأكد الغانمي أن هذا التمرين يعد باكورة للعمل البحري المشترك لتعزيز الأمن البحري الإقليمي في منطقة البحر الأحمر الذي يعدّ من أهم الممرات البحرية التي تغذي معظم أنحاء العالم اقتصادياً.