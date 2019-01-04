اعتقال شبكة لتهريب المهاجرين في المغرب

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

أعلنت الشرطة المغربية، أمس، أنها اعتقلت في منطقة طنجة (شمال) شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة نحو إسبانيا.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، إن إجراءات البحث مكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، كما تم توقيف مالك منزل يشتبه في ارتباطه بهذه القضية، لافتةً إلى أن عمليات التفتيش داخله أدت إلى العثور على 17 مرشحاً للهجرة، من بينهم 14 جزائرياً. وأضافت أن الشرطة ضبطت جوازات سفر وسندات هوية جزائرية وهواتف محمولة، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية وسيارتين. وتأتي هذه العملية غداة إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية قام بها 89 مغربياً، واعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم مهربون، بحسب مديرية الأمن الوطني.