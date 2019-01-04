فتح: القيادة تهتم بتطوير الخدمات في عدن

المصدر: عدن ـ سبأ نت

أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عبدالرقيب فتح، أن القيادة السياسية تولي تطوير الخدمات وتفعيل دور الوزارات وأجهزة الدولة والمكاتب التنفيذية للسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن اهتماماً كبيراً وأولوية خاصة.

وأشار فتح خلال لقائه، أمس بمحافظ محافظة عدن أحمد سالمين، إلى أن توجيهات القيادة السياسية والحكومة تشدد على أهمية اضطلاع السلطة المحلية بمهامها والارتقاء بمستوى الأداء.

وحض فتح بذل مزيد من الجهود في تفعيل دور المكاتب التنفيذية ودورها في تحصيل الموارد للمساهمة في دعم الخدمات، وممارسة الرقابة الإدارية على مكاتب التنفيذية في المديريات، إضافة إلى دعم أنشطة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة.