ضبط 11 شاحنة محملة بدبابات معدة للتهريب في الأنبار

المصدر: بغداد - عراق أحمد

ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية في محافظة الأنبار، أمس، 11 شاحنة كبيرة محملة بمواد وقطع غيار لمدرعات ودبابات مقطعة ومعدة للتهريب عن طريق شمال العراق، من دون موافقات رسمية.

وذكر المكتب في بيان، أن «عملية الضبط تمت بناء على معلومات مصادر مكتب المفتش العام الخاصة، التي أفادت بوجود نية لتهريب قطع غيار لدبابات ومدرعات قديمة مقطعة إلى شمال العراق من دون موافقات أصولية.

وأضاف أن مكتب المفتش العام استحصل أمراً بالتحري والقبض وضبط الجناة بالجرم المشهود من قاضي تحقيق محكمة الرمادي، حيث نصب المكتب كميناً للمتهمين ونجمت العملية عن ضبط 11 شاحنة (تريلة) في منطقة 35 كيلومتراً في مدينة الرمادي محملة بمواد وقطع غيار لدبابات ومدرعات مقطعة معدة للتهريب إلى شمال العراق. وتابع مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية أن مكتب المفتش العام نظم محضر ضبط ومن دون إفادة المتورطين بالقضية وسلمهم إلى مركز الشرطة المختص بغية استكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وما زال الوضع الأمني في العراق يعاني الكثير بعد سنوات من الحرب ضد الإرهاب.