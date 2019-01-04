مطالبات بمواجهة الاعترافات بالقدس «عاصمة لإسرائيل»

المصدر: د.ب.أ

دعا مسؤول فلسطيني، أمس، إلى اتخاذ مواقف عربية حاسمة لمنع اعتراف الدول بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه لا بد من تفعيل القرارات المتتالية المتخذة في القمم العربية بشأن قطع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس.

وشدد أبو يوسف على الحاجة إلى اتخاذ تدابير عربية حاسمة وجدية للتصدي لخطر إقدام المزيد من الدول على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واتهم أبو يوسف الولايات المتحدة بأنها «تمارس ضغوطاً كبيرة على عدد من الدول للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بالتساوق مع موقفها استهتاراً بالشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».