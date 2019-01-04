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يتراوح سعر كيلو البلح في فلسطين ما بين (3 - 4) شواقل (دولار واحد ) حسب نوعه وجودته، وينصح بتخزين البلح الصلب، في الثلاجة، كي يتحول إلى رطب ناضج.

وعرفت فلسطين، زراعة النخيل منذ آلاف السنين، وتحظى هذه الزراعة باهتمام كبير لدى المزارع الفلسطيني، لكونها شجرة معمّرة، ولها مكانة تاريخية ودينية عظيمة، ولديها القدرة على التكيّف مع الظروف المناخية المختلفة، علاوة على النمو في التربة المالحة.

تحتوي ثمرة البلح على معظم المركبات الأساسية اللازمة لبناء جسم الإنسان، فالتمر يعد منجمًا مليئًا بالفيتامينات. ويسمى التمر بالمنجم لكثرة ما يحتويه من العناصر المعدنية: مثل الفسفور والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والصوديوم والكبريت والكلور، كما يحتوي التمر أيضاً على فيتامينات : أـ ب1 ـ ب2 ـ د، فضلاً عن السكريات السهلة البسيطة في تركيبها.

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المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدرت عدد اللاجئين المُسجلين في الأردن حالياً بـ659 ألف لاجئ، فيما قدرت الحكومة الأردنية في 2017 أن ثمة 643 ألف لاجئ سوري إضافي غير مُسجلين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قدرت مؤخراً نسبة اللاجئين السوريين الملتحقين في برامج التعليم العالي بثمانية في المئة، وأعمارهم تقع ما بين الثمانية عشرة والرابعة والعشرين مسجلون في الجامعات.

وأظهرت احصاءات رسمية صادرة عن إدارة شؤون المخيمات التابعة لوزارة الداخلية الأردنية أن عدد السوريين الموجودين في الأردن قبل الأزمة وبعدها يبلغ قرابة مليون و700 ألف شخص، منهم 750 الف سوري كانوا موجودين في المملكة قبل الازمة

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أنهت الحكومة الهندية 60 عاماً من الحظر الذي كان مفروضاً على ذوي الهمم بتقديم طلباتهم لأداء فريضة الحج. وقررت وزارة شؤون الأقليات مطلع العام الماضي رفع الحظر عن الأشخاص ذوي الهمم لطلباتهم للحج في الموسم الجديد.

ووفقاً للمبادئ التوجيهية للحج في الهند، فإن الأشخاص الذين بترت ساقهم أو يعانون من شلل أو إعاقة أو غير القادرين جسدياً أو عقلياً لا يمكنهم التقدم بطلب للحج. وأرسلت وزارة شؤون الأقليات رسالة إلى لجنة الحج في الهند لمواءمة مبادئها التوجيهية للفترة 2018-2022 تماشياً مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016.

وبحسب تعداد السكان لعام 2011، تضم الهند 268 مليون شخص بإعاقات جسدية، غير أن تقديرات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية قدرت الرقم بنحو 700 مليون.

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بعد انتشار خبر وفاة عبد الرزاق الزرقي في تونس، شهدت القصرين احتجاجات تواصلت حتى ساعة متأخرة من الليل وخاصة في مفترق حي النور، أكبر الأحياء الشعبية بالمدينة الذي عرف حرقاً للعجلات المطاطية وإغلاقاً للمفترق من قبل عدد من الشبان الغاضبين، ثم اتسعت دائرة الاحتجاج لتتحول إلى كر وفر مع عناصر الأمن الذين اضطروا إلى استعمال الغاز المسيل للدموع قصد تفريق المحتجين بعد أن أقدموا على رشقهم بالحجارة وقد أدت المواجهات إلى إصابة 7 أمنيين بجراح وتوقيف ثلاثة من المحتجين.

وكان الشاب طارق البوعزيزي قام يوم الجمعة 17 ديسمبر عام 2010 بإضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه، وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق الشرطية فادية حمدي التي صفعته أمام الملأ ما ادى الى اندلاع ثورة دامت قرابة الشهر أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، أما محمد البوعزيزي فقد توفي بعد 18 يوماً من إشعاله النار في جسده.