الموانئ الكويتية توقف الملاحة البحرية مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجوية

المصدر: كونا

أعلنت مؤسسة الموانئ الكویتیة الیوم الخمیس توقف حركة الملاحة البحریة في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجویة.

وقالت المؤسسة في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن عملیات دخول وخروج السفن في میناءي الشویخ والدوحة توقفت الیوم بسبب زیادة سرعة الریاح عن 30 میلا في الساعة وارتفاع الأمواج بینما العملیات في میناء الشعیبة كانت متوقفة من الساعة الثانیة فجرا.

وكانت إدارة الأرصاد الجویة أعلنت أن الطقس سیشھد نشاطا في الریاح المثیرة للغبار خلال الساعات المقبلة تزید سرعتھا على 60 كیلومترا في الساعة وتقل معھا الرؤیة الأفقیة إلى أقل من 1000 متر وكذلك البحر یكون عالي الموج بنحو سبعة أقدام.