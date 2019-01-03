مساعدات سعودية للشعب اليمني في عدن ولحج

المصدر: لحج، عدن - وكالات

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 63 طناً من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مناطق عهامة وسعتاء ومخران وريمة وذيل التابعة لمديرية المسيمير بمحافظة لحج، يستفيد منها 5100 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، بلغت 301 مشروع.

إلى ذلك، تسلمت وزارة الصحة اليمنية شحنة من المواد الطبية لمراكز الغسيل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. واحتوت الشحنة على 13 شاحنة سيتم توزيعها بحسب خطة التوزيع لمراكز الغسيل الكلوي في محافظات عدن والحديدة وتعز وشبوة، فيما تحمل شاحنتان أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الثورة العام بمحافظة تعز.