قرقاش: برنامج الأغذية العالمي يوثّق المتاجرة الحوثية

المصدر: دبي- البيان

أكد معـــالي الدكتـــور أنور قــرقــاش، وزير الدولـــة للشـؤون الخارجية، أن تقـــرير برنامج الأغــذية العالمي يوثق متاجرة ميليشيا الحوثي الإيرانية بالمساعدات الغـــذائية للشـــعب اليمني، وأن الميليشيا في حربها ضد الدولة اليمنية والشــعب اليمني استخدمت العنف والأطفال والألغام والغذاء.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على «تويتر»، إن «تقرير برنامج الأغذية العالمي حول متاجرة الميليشيا الحوثية بالمساعدات الغذائية العاجلة للشعب مهم، ويوثق هذه الممارسات»، وأضاف معاليه: «الحقيقة إن الحوثي في حربه ضد الدولة والشعب اليمني استخدم العنف والأطفال والألغام والغذاء وآن الأوان للمنظمات الأخرى أن تكون بنفس الوضوح».

واقــتبس معالي الدكتـــور أنور قرقـــاش، جزءاً من تصريح مدير برنامج الغذاء العالمي في اليـــمن، ديفيد بيزلي، حول المــمارسات الحوثية: «إن هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع، في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام. هذا أمر شنيع. يجب أن يتوقف هذا الســلوك الإجرامي على الفور».

عبث الميليشيا

وكانت الحكومة اليمنية قد أشادت بالإجراءات التي أعلن عنها برنامج الأغذية العالمي لإيقاف عبث الميليشيا الحوثية بالمعونات الإغاثية. ودعت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أول أمس، المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الانتهاكات من قبل الميليشيا، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان إيصـــال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وأشارت الوزارة الى أنها تتابع ما ورد في الدراسة الاستقصائية لبرنامج الأغذية العالمي، والتي خلصت إلى أن المساعدات الإنسانية يجري نهبها من قبل الميليشيا الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما نبهت إليه الحكومة اليمنية مراراً في بياناتها وخطاباتها إلى الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، مؤكدة أن الحكومة اليمنية ترحب بنتائج التحقيق المذكور.

10 تصاريح

إلى ذلك، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد غذائية ونفطية.

وأشار التحالف إلى وجود 4 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 12 يوماً. وكانت اللجنة العليا للإغاثة قد كشفت أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران احتجزت أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، ومنعتها من الدخول إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن.