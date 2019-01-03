9347 سورياً يستفيدون من مساعدات مركز الملك سلمان

المصدر: إربد - واس

استفاد 9,347 سورياً من الدعم المباشر لمشروعي دعم وقود التدفئة وأسطوانات الطبخ المنزلي، التي يقدمهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء السوريين في شمال بلادهم خلال النصف الثاني من ديسمبر 2018.

ففي مجال توزيع وقود التدفئة استفاد 4781 فرداً في قرى (عرب ويران، وترحين، وقبة الشيخ، وبرشايا، وقباسين، وتل جرجي) في منطقتي العريمة والباب. ومخيمات (العروبة، وترحين، وقبلة الشيخ، وتل طحين، وتل جرجي، ومصيبين، والجبل، والعدسة، والطاحون، وقباسين)، حيث تم توزيع 82600 لتر من الديزل على 826 عائلة، بواقع 100 لتر لكل عائلة. كما تم توزيع أسطوانات الغاز في مدينة أخترين وريفها ومدينة مارع من خلال توزيع 1000 أسطوانة غاز للطبخ المنزلي على أكثر من 1000 عائلة محتاجة. ويسعى المركز من خلال هذه المشاريع إلى تمكين الأسر السورية، لتوفير أسطوانات الغاز للمحتاجين للطبخ، كما يسهم المركز في توفير وقود التدفئة، لا سيما مع حلول فصل الشتاء القارس.