المصدر: عمّان - واس

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن، أن قرابة 43 ألف لاجئ عادوا طواعية إلى سوريا من دول المنطقة، منهم خمسة آلاف من الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم المفوضية محمد حواري، إن عدد اللاجئين في دول الجوار بلغ 5 ملايين و600 ألف، منهم 12 % في الأردن، فيما بلغ إجمالي النازحين واللاجئين، أكثر من 11 مليوناً في أقل من 8 سنوات.

وأوضح في تصريحات صحافية، أنه منذ العام 2015 تم إنفاق 12 مليار دولار أميركي مع 270 شريكاً في المنطقة، على خطة الاستجابة للاجئين السوريين، مشيراً إلى أن المطلوب في العام 2019 /‏ 2020 م هو مبلغ 5.5 مليارات دولار أميركي، منها 3.2 مليارات للاجئين و2.3 مليار للدول المستضيفة.

ولفت الانتباه إلى أن ثاني أكبر دولة في الاستضافة بالنسبة للسكان هي الأردن بنسبة 1 لاجئ لكل 11 مواطناً، في حين يبقى لبنان الأول بواقع 1 لاجئ لكل 8 مواطنين.