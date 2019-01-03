الحكومة اليمنية تدرس إعداد موازنة 2019

المصدر: عدن - سبأنت

ترأس رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءً مع قيادة وزارة المالية وأعضاء اللجنة الفنية للموازنة بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي.

وناقش اللقاء جهود وآليات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019 وموعد الانتهاء منها وإقرارها رسمياً. واستعرض اللقاء الإطار العام للموازنة المالية للعام 2019، وسقوفها التأشيرية، والأرقام المقدمة من القطاعات الإيرادية وسبل تعزيزها، كما تطرق إلى اللوائح والضوابط القانونية التي تم على ضوئها إعداد الموازنة بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات المختلفة في شتى مجالات الخدمات الأساسية التي تلبي حاجة مختلف شرائح وفئات المجتمع وتسهم في إعادة التعافي وتحفز على النمو واستعادة معدلات الإنتاج في مختلف القطاعات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء اليمني، وزارة المالية بضرورة استيعاب الاحتياجات الضرورية للسلطات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية وتعزيز التوجهات اللامركزية في إدارة الدولة، وذلك ضمن الموازنة المالية الجديدة، مؤكداً على أهمية مراعاة موازنة 2019، أبرز الاحتياجات الضرورية للارتقاء بالجوانب التعليمية والخدمية والصحية، وبناء مؤسسات الدولة بشكل مهني ومدروس.

كما شدد على ضرورة رفع مستوى كفاءة الدور الرقابي للمالية، على المؤسسات المحلية.