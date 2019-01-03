الجيش اليمني يحرّر مواقع جديدة في مديرية باقم

المصدر: صعدة ـ وكالات

حررت قوات الجيش اليمني مواقع جديدة في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري إن أبطالاً من لواء المهام الخاصة ولواء 63 مشاة ولواء الحزم واللواء التاسع باغتوا الميليشيا وقاموا بتحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة خلف حصن باقم «قرى محديدة وقرى آل زماح ومثلث باقم، وتكبدت خلاله الميليشيا الكثير من الخسائر بالأرواح والعتاد. وفي تعز، لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، بنيران قوات الجيش الوطني، شمالي مدينة تعز. وقالت مصادر عسكرية إن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل إلى شارع الأربعين وأحياء «كلابة» و«كمب الروس» و«الزنوج» شمالي المدينة.