قرقاش: التقارير الأممية تفضح متاجرة الحوثي بمعاناة اليمنيين

المصدر: دبي، عدن - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية استخدمت العنف والأطفال والألغام والغذاء في حربها ضد الدولة والشعب اليمني.

وقال، على «تويتر»، إن «تقرير برنامج الأغذية العالمي حول متاجرة الميليشيا الحوثية بالمساعدات الغذائية العاجلة للشعب مهم، ويوثق هذه الممارسات». ويأتي ذلك بعد أن فضح كبير المراقبين الدوليين الجنرال باتريك كاميرت تلاعب الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد وعدم جديتهم في ذلك.

وبدأت ميليشيا الحوثي حملة تحريض على كاميرت، وكلّفت الميليشيا ممثلها في محافظة الحديدة بإدارة هذه الحملة. وخلال اجتماع اللجنة المشتركة لتطبيق اتفاق الحديدة، قدّمت الشرعية اليمنية رؤيتها لخطة إعادة الانتشار.

و أكد التحالف إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد غذائية ونفطية. وأشار إلى وجود 4 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 12 يوماً. كما قدّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حزمة مساعدات إغاثية إلى أهالي حضرموت.