إطلاق حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين في لبنان

المصدر: بيروت - وام

أطلقت سفارة الدولة لدى بيروت حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين «شتاء 2019 - لبنان» بهبات من عدة جهات ومؤسسات مانحة، وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية.

وتغطي الحملة التي تأتي تزامناً مع «عام التسامح 2019» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جميع المحافظات اللبنانية، خاصة المناطق الأكثر حاجة وعوزاً.

وتشمل توزيع حصص غذائية وملابس وبطانيات ومدافئ، وستباشر الحملة مع الجهات المعنية مساعدة النازحين السوريين والمتضررين اللبنانيين على حد سواء، علماً أنها الحملة الرابعة على التوالي التي تطلقها الإمارات.