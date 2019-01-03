رئيس «فيفا» يلمح إلى عدم قدرة قطر على استضافة المونديال

المصدر: دبي - البيان

ألمح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى عدم قدرة قطر على استضافة المونديال بالطريقة التي كان يأمل بها. جاء ذلك خلال مخاطبته الجلسة الرئيسية من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي نظّمه أمس مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

ومضى رئيس «فيفا» قائلاً: «نسعى إلى زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في مونديال 2022، لكن واقع الدولة المستضيفة لا يشير إلى قدرتها على التعامل مع هذا العدد، وحتماً إذا لم توافق دول الجوار على المساهمة معنا لتحقيق هذا الهدف، فحتماً أن الدولة التي ينبغي أن تستضيف المونديال المقبل ليست لديها القدرة على تحقيق حلمي بمونديال يضم 48 منتخباً».

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: «زيادة عدد المنتخبات من الأفكار التي أدافع عنها بقوة، ويبقى من الصعب ألا أراها تتحقق».

وتعد تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمثابة الإشارة الواضحة إلى ما أكدته تقارير سابقة عن مصادرة مقربة من «فيفا» أن رئيس الاتحاد قلق من عدم مواكبة التحضيرات الحالية لدولة الاستضافة على استضافة المونديال بالعدد الحالي من المنتخبات «32 منتخباً».

وأنه تقدم بمقترح رفع عدد المنتخبات إلى 48، حتى ينقذ البطولة من الفشل، بحيث تتوزع أكثر من نصف المجموعات على الدول المجاورة للمستضيف، الذي ستبقى مشاركته في استضافة البطولة بصورة أقرب للشرفية، مع وجود ست مجموعات فقط من أصل 16 مجموعة في دولة الاستضافة الحالية، بينما تتوزع 10 مجموعات على الدول المجاورة التي ستتحمل العبء الأكبر في الاستضافة للمونديال.