الحريري محذراً: لبنان لا يمكنه البقاء بلا حكومة

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

حذر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أمس، من أن لبنان لا يمكنه البقاء مدة أطول من دون حكومة بعد أكثر من سبعة أشهر من المشاورات الصعبة لتشكيلها، محذراً من وضع اقتصادي «صعب».

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الحريري، بتشكيل الحكومة بعد انتخابات برلمانية جرت في مايو وكانت الأولى منذ تسع سنوات. ومنذ ذلك الحين، يواجه الحريري صعوبات في تشكيلها ناتجة عن خلافات حادة بين الأطراف السياسيين.

وبعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي، أمس، قال الحريري للصحافيين: «تأخرنا فيها كثيراً، يجب على هذه الحكومة أن تُولد، لأن البلاد لا يمكن أن تكمل من دون حكومة».

وأضاف: «يجب علينا أن نصل لنهاية هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، ويجب على كل واحد فينا أن يتواضع قليلاً». وأوضح أنه «لا يزال عندنا عقدة واحدة يجب أن نتخلص منها»، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي صعب لكن لا يعني ذلك أنه مستحيل، هناك الكثير من المشاريع والحلول والإصلاحات التي يجب أن نقوم بها».