وصول الدفعة الأولى من القوات الأميركية المنسحبة من سوريا إلى العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أفادت مصادر عراقية بوصول أول دفعة من القوات الأميركية المنسحبة من سوريا إلى قاعدة عسكرية قرب إقليم كردستان العراق، مشيرةً إلى أن هذه القوات لن تبقى في العراق، وأنها اتخذت من القاعدة العراقية موقعاً موقتاً لها.

وقالت المصادر إن الدفعة الأولى من القوات الأميركية المنسحبة من سوريا «وصلت إلى قاعدة عراقية قرب إقليم كردستان». وأضافت المصادر، بحسب ما نقلت عنها قناة «الميادين»، إن هذه الدفعة عبارة عن قافلة تضم 120 آلية ضخمة تحمل معدات وشاحنات، وإنها اتخذت من القاعدة «موقعاً مؤقتاً» لها. وشددت المصادر على أن هذه القوات المنسحبة من سوريا لن تبقى في العراق، وأنه لا صحة لانتقال أي قوة أميركية من سوريا إلى غرب الأنبار.