إقرار «إعادة الانتشار» في الحُديدة اليوم يصفع التحايل الحوثي

المصدر: عدن - البيان

تعقد اللجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، اجتماعاً اليوم، لإقرار خطة إعادة الانتشار ومواقع تمركز القوات المنسحبة من مدينة وموانئ الحُديدة، وباتت مسرحية الحوثي بتسليم الموانئ لقوات تابعة له طيّ الإلغاء.

وقالت مصادر عسكرية لـ«البيان» إن ممثلي الشرعية والانقلابيين سيقدمون إلى الاجتماع ملاحظاتهم على خطة الانتشار المقترحة من رئيس اللجنة.

وتلقى الجانب الحكومي رداً من كبير المراقبين الدوليين، ساند فيه موقفهم بشأن مسرحية الميليشيا بسحب مسلحيهم من الميناء واستبدال آخرين بهم.

وبالتالي فإن هذه المسرحية لن تغير في البرنامج الزمني المقترح للانسحابات وإعادة الانتشار، وإن موضوع فتح ممر إنساني للقوافل الغذائية سيتم طرحه من جديد، بعد أن أفشلت الميليشيا هذا المقترح السبت الماضي. كما ستتم مناقشة الفقرة الخاصة بالسلطة المحلية، حيث تريد الميليشيا الالتفاف على الاتفاق بالزعم أن السلطة القائمة هناك هي السلطة المحلية المعنية بالاتفاق.

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