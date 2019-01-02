قرقاش: الإمارات ستواصل دعم استقرار المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن عام 2019 سيشهد استمرار مقاطعة قطر في ظل توجهات الدوحة المخربة فيما سيشهد انفراجات في الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن الطريق في اليمن ما زال وعراً، مشدداً على أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخماً وقوة، وعلى أن الإمارات ستستمر في أداء دورها لتعزيز الاستقرار والازدهار في العالم العربي.

وقال معاليه على «تويتر»: «في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في 2019، لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة، الموقف القطري يحركه الأمير السابق، وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها».

وفي الشأن اليمني، أكد أن التحالف العربي في موقع أفضل، وأن 2019 سيشهد انفراجات في الأزمة وتضعضعاً سياسياً لموقف الحوثي، وقال إن «الطريق ما زال وعراً، والمسائل اليمنية لا بد من أن يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكنه بفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلاً».

وشدد على أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخماً وقوة في مواجهة المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية، مضيفاً: «لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية، ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية، ودوره أكبر حضوراً بعكس السنوات الماضية».

وأكد معاليه أن الإمارات ستستمر في أداء دورها المساند والصادق مع الأشقاء لتعزيز الاستقرار والازدهار في العالم العربي، وأن نموذج الإمارات الملهم سيزداد قوة وزخماً عبر برنامجها الداخلي الطموح الذي تقوده قيادة مستنيرة واعية تسعى إلى تعزيز الإنجاز من خلال الابتكار والعمل الجاد.

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قرقاش: 2019 سيشهد استمرار مقاطعة قطر