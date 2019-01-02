22 حزباً تطالب بحكومة انتقالية في السودان

المصدر: الخرطوم – وكالات

وجهت أحزاب في المعارضة السودانية، بياناً عاجلاً إلى الرئيس عمر البشير، وذلك في ظل استمرار مظاهرات السودان، أمس، في مختلف المدن للأسبوع الثاني توالياً، وسط مطالبات بحل الحكومة والبرلمان.

وطالبت الأحزاب في بيانها العاجل بتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي.

ورفع 22 حزباً سودانياً غالبيتها مشاركة في الحكومة، هذه المطالب في مذكرة عاجلة للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

وجاء في بيان للجبهة التي تضم عدداً من الأحزاب السودانية، تلاه متحدث باسمها في مؤتمر صحافي: «النظام بتركيبته الحالية، وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس بمقدوره تجاوز هذه الأزمة، التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في السودان، يستعيد ثقة الشعب والعلاقات الدولية بشكل متوازن مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ليتمكن من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

وأضاف البيان: «أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك اتخاذ إجراءات استثنائية، من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يتولى أعمال السيادة، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي من دون محاصصة، لا تستثني أحداً، وفق برنامج وأولويات يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان».

انتخابات عامة

ولفت إلى أن برنامج الحكومة الانتقالية يجب أن «يحقق السلام، ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، يقودها رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني».

وأكد البيان، أن الحكومة الانتقالية عليها «اتخاذ الإجراءات العادلة، أولها حل المجلس الوطني، ومجلس الولايات، وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو، وحل الحكومة الولائية ومجالسها التشريعية، وتحديد موعد مناسب للانتخابات وفق التقدم في ملف السلام والتشاور مع القوى السياسية، وتنفيذ الإصلاح القانوني والاقتصادي، وتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور».

انسحاب

وأعلن حزب الإصلاح في السودان، أمس، انسحابه من الحكومة، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية. وقال غازي صلاح الدين العتباني، رئيس حزب الإصلاح في مؤتمر صحافي: إن الجماهير انطلقت عفوياً وبتلقائية في الشوارع، ويجب أن نقضي على الهوة بين الشارع وبين القوى السياسية.

تحقيق

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير،قراراً جمهورياً، الاثنين، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

و أعلنت الحكومة السودانية أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلاً، فيما أصيب 219 مدنياً و187 من القوات النظامية.