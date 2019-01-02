طيران الاستطلاع الإسرائيلي يخرق أجواء لبنان

المصدر: بيروت - واس

واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي خرقه سيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية. وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني، أمس، بأن طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع «أم كا» من دون طيار، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا الحدودية، ونفذت طلعات استكشافية بشكل دائري، وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا وصولاً حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

وكان الجيش اللبناني أجبر قوة إسرائيلية عن الخط الأزرق في جنوب لبنان، وهو الخط الذي أقره فريق من الأمم المتحدة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو 2006.