الحوثيون يلغّمون طريق إغاثة التحيتا

المصدر: الحديدة - علي جعبور

استمراراً لأعمالها الإرهابية ضد الشعب اليمني تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية تلغيم طرقات المواطنين في محافظة الحديدة، حيث ذكر مصدر عسكري في المقاومة اليمنية المشتركة أن المقاومة أحبطت ثماني محاولات حوثية لزرع عبوات ناسفة وألغام على الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة لقطع خط الإمدادات الإغاثية ومحاصرة السكان.

وفي تصريح لـ«البيان» دان مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالحديدة ومنسق عام الإغاثة، عادل مكرشب، هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المواطنين بالدرجة الأولى.

وأضاف مكرشب: تحاول عناصر الميليشيا باستماتة التسلل إلى الطريق المؤدي إلى مدينة التحيتا؛ بهدف زرع العبوات الناسفة والألغام، مما قد يترتب عليه إيقاف وصول المساعدات الإنسانية، والمنظمات الدولية والمحلية إلى تلك المنطقة، التي يعاني أهلها وضعاً إنسانياً صعباً وشحاً في الموارد؛ بسبب حصار الميليشيا ومحاولتها الدائمة قطع الخط الوحيد الرابط بينها وبين مدينة الخوخة، وقد سبق لها محاولة التسلل بنفس الطريقة، وقامت بتفخيخ مدرسة تعليمية ونسفها وتسويتها بالأرض، مما حرم المئات من أبناء التحيتا من التعليم.

وأردف: لقد اعتادت الميليشيا الحوثية على ممارسة مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف المدنيين وأمنهم؛ وهذا كافٍ ليثبت للعالم وبدون أدنى شك قبح ميليشيا الحوثي الإيرانية وبشاعة نواياها.