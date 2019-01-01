تأسيس مجلس تحرير جديد لقناتي "العربية" و"الحدث"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وليد بن إبراهيم البراهيم، الثلاثاء، عن تأسيس مجلس تحرير لقناتي "العربية" و"الحدث" برئاسة عبدالرحمن الراشد، وعضوية كل من مازن تركي السديري، وعلي الحديثي، وسلمان الدوسري، وفيصل عبّاس. كما أعلن عن تعيين الدكتور نبيل الخطيب مديراً عاماً لـ"العربية" و"الحدث" خلفاً لتركي الدخيل الذي شغل هذا المنصب منذ 29 يناير 2015.

ونقل موقع "العربية نت" عن البراهيم قوله: "يهدف تأسيس مجلس التحرير إلى رفد القناتين بأفضل الخبرات، خصوصاً أنه يتمتّع بالاستقلالية الضرورية لضمان مهنية العمل ومصداقيته". من أبرز مهام مجلس التحرير القيام بدعم ومؤازرة إدارة قناتي "العربية" و"الحدث" ومنصّاتهما المتعددة، إضافة إلى تطوير القدرات التحريرية والفنية فيهما.

وتابع: "يأتي تعيين الدكتور نبيل الخطيب اليوم من باب الحرص المتواصل على تعزيز أداء "العربية" و"الحدث"، لاسيما أن الخطيب - الذي يعود اليوم إلى عائلته - كان أحد أبرز أركان قناة "العربية" على مدى نحو 13 عاماً".

وختم قائلاً : "كلي ثقة بقدرات الخطيب الأكاديمية والمهنية لإدارة هذا الصرح العربي الإخباري الرائد، والارتقاء به نحو مزيد من النجاحات والإنجازات".

إلى ذلك، شكر البراهيم الزميل تركي الدخيل على إدارته لقناتي "العربية" و"الحدث" خلال السنوات الماضية.

يذكر أن المدير العام الجديد الدكتور نبيل الخطيب يتمتّع بخبرة مهنية واسعة، فضلاً عن باع طويل في قطاع تحرير الأخبار التلفزيونية وشؤون الساعة والبرامج الإخبارية، ناهيك عن مسيرة طويلة في الحقل الأكاديمي والتعليمي والتدريبي.