تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاحتجاجات في السودان

المصدر: وكالات

أصدر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وكان البشير قد دعا القوى السياسية والحزبية في البلاد، للمساهمة الراشدة في التعاطي مع قضايا السودان، مؤكدا فتح صفحة جديدة تخلو من الإقصاء والتهميش.

وقال الرئيس السوداني خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال: "نوشك على عبور الأزمة الاقتصادية والدخول في إصلاحات كبيرة، ولدينا شراكات دولية وعربية متعددة لدعم ​الاقتصاد​ السوداني".

وأضاف: "بلادنا قطعت شوطا كبيرا في مسار بناء الدولة والمجتمع، لكنه لا يزال دون مستوى الطموح".

وأعلنت الحكومة السودانية أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلًا، فيما أصيب 219 مدنيًا و187 من القوات النظامية.