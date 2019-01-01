قرقاش: اتفاق السويد يفضح الحوثي أمام العالم

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تماماً أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته التي تضعف موقفه السياسي.

وقال معاليه في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تماما أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته، فخروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه».

تحايل حوثي

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريداته قائلاً: «ويبدو واضحاً أن الحوثي يحاول أن يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة، هذا التوجه المكشوف يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح».

وختم معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية تغريداته بالقول «ولا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري أن هذه الممارسات الميليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه».

سرقة المساعدات

وتأتي تغريدات معالي قرقاش في وقت أكد الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غربي اليمن، أن إعادة الانتشار في المحافظة لن تكون لها مصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف والأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق ستوكهولم.

وأشار كاميرت إلى أن تنفيذ تدابير بناء الثقة والاتفاق ينبغي أن يكون متزامناً. وفي السياق نفسه أعرب كاميرت عن خيبة أمله لعدم فتح الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء كممر إنساني لتقديم المساعدات الإنسانية، حيث تشير تقارير إعلامية إلى رفض الميليشيا نزع الألغام عن الطريق الرئيسي للقافلة.

تصريحات جيدة

ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تصريحات كاميرت بالجيدة باعتبارها تكشف موقف الأمم المتحدة الرافض للإجراءات الأحادية التي اتخذتها الميليشيا الحوثية في ميناء الحديدة مضيفاً أن التصريحات الأممية بخصوص مسرحية تسليم الميليشيا الحوثية الميناء تؤكد ما حذرنا منه مسبقاً من عدم جديتها المضي في مسار سياسي لتسوية الأزمة وتنفيذ التزاماتها التي نصت عليها اتفاق السويد.

إلى ذلك، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية خرقت وقف النار في الحديدة 14 مرة خلال الساعات الأخيرة. وأشار التحالف إلى أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار شملت مناطق: التحيتا وحيس والجبلية والجاح.