المصدر: حجة- البيان

سير مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية قافلة إغاثة عاجلة إلى القرى التي حررها الجيش أخيراً من سيطرة ميليشيا الحوثي في مديرية حرض غرب محافظة حجة.

وفي تصريح لـ«البيان» قال الإعلامي المرافق للقوات الخاصة في حرض إبراهيم أبو هادي، إن مركز الملك سلمان أرسل 5 شاحنات تحمل أكثر من 600 سلة غذائية للنازحين وسكان القرى المحررة الواقعة في نطاق سيطرة لواء القوات الخاصة شرق مدينة حرض وهي قرى عزلة الشعاب، شليلة والمجربية ونازحي بني الحداد.

أول حملة

وأضاف أبو هادي: هذه أول حملة مساعدات تصل إلى المنطقة بعد أيام من تحريرها من ميليشيا الحوثي، التي أذاقت أهلها صنوف القهر والتجويع والإرهاب، واستفاد من هذه المعونة الطارئة 3600 أسرة هم مجموع سكان هذه القرى والنازحين إليها من قرى أخرى، وسيتم خلال الأيام المقبلة إرسال المزيد من المساعدات، وتقديم يد العون للمحتاجين في هذه المناطق النائية ولا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا وتقديرنا للأشقاء في التحالف العربي على اهتمامهم الكبير بالجانب الإنساني، والحرص على إعادة الحياة والبسمة للشعب اليمني، بعد أن سلبتها ميليشيا الحوثي.