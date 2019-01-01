انتصارات جديدة للشرعية بصعدة

المصدر: صعدة - سبأنت

حققت قوات الشرعية اليمنية بمحور علب انتصارات جديدة، في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، معقل ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وشنّت قوات الجيش اليمني بقيادة العميد ياسر مجلي، قائد المحور، هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من السيطرة على مواقع جديدة كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في مديرية باقم، وقتل ما لا يقل عن 10 حوثيين وسقوط عشرات الجرحى. وقال مصدر عسكري إن الجيش اليمني سيطر على العديد من المواقع الاستراتيجية الجديدة التي كانت الميليشيا تتمترس بها، مكبداً إياها خسائر بشرية كبيرة.

عمليات مستمرة

وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني ستواصل عملياتها لتضييق الخناق على ما تبقى من أجزاء بسيطة تفصلها عن تحرير مركز مديرية باقم، بعد أن تمكّن الجيش من تحرير أجزاء واسعة من المديرية، بينها السلاسل الجبلية المطلة على المركز.