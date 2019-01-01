التحالف يقصف مواقع إرهابية في كركوك

المصدر: بغداد-البيان،وكالات

أفاد مصدر أمني عراقي أمس بتدمير عدد من المواقع التابعة لتنظيم داعش الإرهابي جراء ضربات جوية لطيران التحالف الدولي جنوب غربي كركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد).

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر القول إن «طيران التحالف الدولي نفذ ضربات جوية على الأماكن المتواجدة فيها عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع ناحية العباسي وناحية الرياض».

وأضاف المصدر إن «الضربات الجوية أسفرت عن تدمير مضافات وأنفاق للدواعش».

أعمال عنف

وتشهد مدينة كركوك أعمال عنف بين الحين والآخر جراء عمليات ينفذها فلول تنظيم داعش، رغم العمليات المتواصلة التي تقوم بها القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي لتعقب الخلايا المختبئة في سلسلة جبال مكحول وحمرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أعلن العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.

حصيلة عام

إلى ذلك، أعلنت السلطات القضائية العراقية أن عدد المقاتلين الأجانب المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الذين حوكموا العام الماضي بلغ أكثر من 600 من الجنسين، فيما لا تزال قضايا نحو مئة آخرين قيد التحقيق.

وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان إن «المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب أصدرت إحصاء مفصلا لعام 2018 عن عدد المتهمين الأجانب بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي خلال فترتي احتلال وتحرير محافظة نينوى».

محاكمة المتهمين

وأضاف إن عدد المتهمين بلغ 616 متهماً من الذكور والإناث، بمن فيهم الأحداث، تمت محاكمتهم بعد ثبوت إدانتهم بالانتماء إلى التنظيم المتطرف، لافتا إلى أن 99 متهماً لا تزال قضاياهم قيد التحقيق والمحاكمة.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017 دحر تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ العام 2014.

وأوضح بيرقدار أن عدد الإناث بين هؤلاء 466، والذكور 42، وهناك 108 بين المدانين من الأحداث.

ولفت الناطق إلى أن أعداد المتهمين من تنظيم داعش الذين لا تزال قضاياهم قيد التحقيق أو قيد المحاكمة هو 73 من الإناث و26 من الذكور.