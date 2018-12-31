مصر تتابع حالة الصيادين المحتجزين في إيران

المصدر: د ب ا

أعلنت الخارجية المصرية أنها تتابع موقف صيادين مصريين احتجزتهم السلطات الإيرانية بتهمة دخول المياه الإقليمية بشكل غير رسمي.

وذكرت الخارجية، في بيان صدر عنها مساء اليوم الاثنين: "نتابع عن كثب موقف الصيادين المصريين المحتجزين من قبل السلطات الإيرانية بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، والمسجلة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي".

وقال ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن الصيادين "جاري عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم".

وأشار هاشم إلى "استمرار جهود وزارة الخارجية للتأكد من سلامة الصيادين، وأنهم بحالة جيدة، فضلا عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية، ومواصلة بذل الجهد بُغية الإفراج عنهم".

يشار إلى أن الصيادين محتجزون منذ مطلع الشهر الجاري.