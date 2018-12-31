الأمم المتحدة: الحوثيون لا يحترمون الاتفاق

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

طالبت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي الإيرانية بالتقيد ببنود اتفاق السويد، مؤكدةً أن الحوثيين لم يحترموا اتفاق فتح ممر إنساني بين الحديدة وصنعاء لتسليم المساعدات، موضحةً أن الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي يرأس الفريق الأممي، أعرب عن خيبة أمله باجتماع مع ممثلي الحوثيين تناول عدم قيامهم بفتح الممر الإنساني.



وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريس، إن كاميرت يعتزم لقاء ممثلين عن الجانبين غداً (الثلاثاء)، لمناقشة خطط إعادة توزيع الأطراف وآلية الاتصال والرصد والتنسيق، وضمان تحقيق عملية إعادة نشر موثوق بها.



من جهته، أعرب كاميرت عن امتعاضه مما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من عملية تسليم ميناء الحديدة للحوثيين أنفسهم.

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