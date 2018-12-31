الرئيس الموريتاني يزور سوريا 10 يناير

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

أكدت مصادر رسمية موريتانية، أمس، أن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لدمشق في 10 يناير المقبل، «تأتي تتويجاً للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والتي لم تنقطع رغم ما مرت به سوريا من أوضاع».

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس ولد عبد العزيز لسوريا منذ توليه مقاليد السلطة 2008.

وفي السياق، تعتزم الجزائر طرح مبادرة على القمة العربية تهدف إلى تمكين سوريا من استعادة عضويتها في الجامعة العربية.

ونقل الموقع الإخباري الإلكتروني «الجزائر باتريوتيك» عن مصادر دبلوماسية قولها، أمس، إن الجزائر تعكف على إعداد مقترح يخص عودة سوريا للجامعة العربية، وإن هذا المقترح سيتم طرحه على القمة العربية الـ30 التي ستعقد في تونس في مارس المقبل.