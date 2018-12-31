انطلاق تمرين «الموج الأحمر 1» في جدة بمشاركة 6 دول

المصدر: جدة - وكالات

انطلق أمس التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 1»، بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر وهي إلى جانب المملكة العربية السعودية، الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن ومراقبين من الصومال.

وأوضح قائد الأسطول الغربي قائد تمرين «الموج الأحمر 1» اللواء صقر بن محمد الحربي، أن التمرين الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، وذلك لما يشكله البحر الأحمر من أهمية لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم، فضلاً عن كون التمرين يسهم في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة.

تدريب مهم

من جانبه، أكد مدير التمرين العميد البحري الركن علي محمد الغانمي، أنه سيطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية والنظرية، التي تشكل جانباً تدريبياً مهماً لجميع القوات المشاركة.

في السياق ذاته، أوضح قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي أن هذا التمرين يعد من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية التي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المشاطئة للبحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة في هذا التمرين.

فرضيات مسبقة

وأكد أن هذا التمرين يشتمل على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية لقواتنا البحرية.

يشار إلى أن التمرين يشتمل على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.