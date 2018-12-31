الحشد الشعبي يطارد مسلّحي «داعش» شرق تكريت

المصدر: تكريت - د.ب.أ

بدأت قوات من فيلق بدر المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي العراقي، أمس، حملة دهم وتفتيش في مناطق شرق تكريت. وقال مصدر أمني في قيادة عمليات صلاح الدين، إن الحملة التي شملت المناطق الغربية والجنوبية لقضاء الدور، تأتي بعد نشاط ملحوظ لعناصر داعش في المنطقة المحاذية لنهر دجلة، والذي أسفر عن اختطاف شخصين يعملان في أحد مقالع الحصى والعثور على جثتيهما، وقد بدت على الجثتين آثار طلقات نارية.

وتشارك في الحملة نحو 30 عجلة مختلفة الأنواع والمهام، فضلاً عن أكثر من 200 مقاتل، وتتضمن الحملة إجراء عمليات تعقب وتفتيش لحوض نهر دجلة بحثاً عن مسلحين تابعين لداعش يتواجدون بين الأدغال المحاذية للنهر. وأفاد سكان محليون قرب المجمع السكني في الدور، بأنهم تعرضوا خلال الأيام الماضية لتهديدات متكررة من عناصر يعتقد أنهم ينتمون لداعش.

وقال خلف محمود «مزارع»، إن عناصر يرتدون الزي العسكري هددوهم قبل يومين وأمروهم بإطفاء الإنارة الخارجية لمنازلهم وعدم مغادرتها ليلاً، مضيفاً أنهم سمموا كلاب القرية جميعاً كي لا يكشف أمرهم.